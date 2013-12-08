В Украину не пускают беларусов - правозащитники

Об этом УНИАН сообщили в Черниговском общественном комитете защиты прав человека со ссылкой на информацию активистов.

По их данным, днем 7 декабря все пассажиры рейсового автобуса Гомель-Чернигов, в котором ехали беларусские активисты, были задержаны в пункте пропуска через государственную границу «Новые Яриловичи».

Как утверждает активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, украинские пограничники провели «собеседование, инструктаж» беларусов, а после того, как они пообщались со всеми пассажирами и “взяли подписку о неучастии в массовых мероприятиях”, к автобусу подошел наряд с собакой.

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По словам активиста, во время обыска автобуса под одним из сидений были обнаружены наркотики. Задержан молодой человек, сидевший на этом месте. Это - представитель молодежной организации «Альтернатива» Дмитрий Сильченко. Свою вину он отрицает.

«По состоянию на 10.00 8 декабря граждане Беларуси и Украины уже почти сутки находятся на границе. Это обычный рейсовый автобус Гомель-Чернигов, в нем совсем разные люди», - отмечается в сообщении.

В то же время, по сообщению инициативы ЕвромайданSOS, «еще один автобус, который следовал 7 декабря из Беларуси в Киев в поддержку Евромайдана, остановила черниговская ГАИ, результатом разговора стали пробитые колеса. Люди были вынуждены добираться попутками и всеми возможными видами транспорта».

Как сообщал УНИАН, вчера около 21 часа автобус с беларусами, который ехал из Минска в Киев, остановили в Марьиной Горе (Минская область). Несколько десятков беларусов хотели посетить Киев и поддержать участников Евромайдана. «Консилиум разных служб решает, что делать. Подробностей пока нет», - прокомментировала ситуацию в «Фейсбуке» организатор поездки Дарья Катковская.