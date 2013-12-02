Украинская оппозиция договорилась о взаимодействии с беларусами

09:09, 02 декабря 2013
Политика
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Лидеры беларусских оппозиционных партий - Объединенной гражданской партии и партии «Белорусский народный фронт» - договорились о взаимодействии с лидерами оппозиции Украины

Оппозиционеры встретились на саммите в Вильнюсе / Фото: eu2013.lt

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Объединенной гражданской партии (ОГП).

В частности, как отмечается в сообщении, в рамках саммита «Восточного партнерства», который прошел в Вильнюсе 28-29 ноября, председатели ОГП Анатолий Лебедько и партии БНФ Алексей Янукевич встретились с лидерами украинской оппозиции Арсением Яценюком и Виталием Кличко.

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По словам Лебедько, украинцы выразили интерес к сотрудничеству с беларусской оппозицией.

«Договорились в ближайшей перспективе обменяться идеями, предложениями, как лучше выстроить взаимодействие. На мой взгляд, сегодня есть много аргументов за сотрудничество сторонников европейского выбора в Украине и в Беларуси. Есть спрос на солидарность и взаимоподдержку. Забегать вперед не будем, но попробуем озвученные слова перевести в формат конкретных дел и мероприятий», - подчеркнул Лебедько.

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