Вице-премьер опроверг слухи о девальвации гривны

Об этом в прямом эфире телемарафона на 5 канале заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

Арбузов подчеркнул, что на данный момент ситуация в экономике продолжает оставаться стабильной. Он констатировал, что правительство, Нацбанк и другие государственные учреждения продолжают работать, несмотря на сложные условия.

«Кто-то говорит, что люди начали вклады снимать, кто-то говорит, что курс начал расти. Сегодня ничего такого нет. И лишнее тому подтверждение, что правительство работает. Кабинет министров, Национальный банк работают в сложных условиях, но работают», - отметил первый вице-премьер.

Однако, по его словам, если ситуация не утихнет, а провокации будут продолжаться, экономику могут ждать опасные последствия.

«Можно проснуться и получить подорожание хлеба, или другую ситуацию, которая будет спровоцирована этими действиями. Я обращался к митингующим и говорил, - ребята, подумайте о том, что завтра, вам нужно будет кормить свои семьи, а сегодняшние эмоции пройдут. А, что будет завтра? Необходимо будет осознавать жестокие реалии», - предупредил Сергей Арбузов.

Он добавил также, что разгон участников Майдана, который произошел в ночь с минувшей пятницы на субботу, был, в первую очередь, не выгоден власти, и правительству, в частности.

«Нужно разобраться, кто сделал так, чтобы такая ситуация произошла. Власти это было не нужно. Это было не нужно правительству. Это было не нужно министру внутренних дел. Это было не нужно даже милиции. Но это произошло. Давайте подождем итогов расследования», - резюмировал первый вице-премьер-министр Украины.