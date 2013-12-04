Президенту НОК Украины Сергею Бубке исполнилось 50

Сергей Назарович Бубка родился 4 декабря 1963 года в городе Луганске в Украине.

С детства занимался спортом, в 11 лет был зачислен в ДЮСШ "Динамо". Прыжками с шестом увлекся благодаря другу, который привел его на тренировку шестовиков. Здесь он познакомился со своим первым тренером Виталием Петровым, который распознал в Бубке редкий природный талант.

В 15 лет Сергей Бубка вместе со своим тренером переехал в Донецк.

На первом в истории легкой атлетики чемпионате мира в Хельсинки (1983) 19-летний спортсмен стал золотым призером. В том же году он был удостоен звания заслуженного мастера спорта.

В 1984 году Сергей Бубка поставил свой первый рекорд мира на соревнованиях в Братиславе, покорив высоту 5 метров 85 сантиметров. 13 июля 1985 года на стадионе имени Жана Боуэна в пригороде Парижа во время чемпионата мира Бубка первым в истории легкой атлетики преодолел высоту 6 метров. Всего в 1984-1994 годах Бубка установил 35 мировых рекордов (в том числе 18 - на соревнованиях в крытых помещениях). Его высшие достижения: 6 метров 14 сантиметров на открытом стадионе (1994, Сестриер, Италия) и 6 метров 15 сантиметров в зале (1993, Донецк, Украина).

Сергей Бубка – олимпийский чемпион (1988), шестикратный чемпион мира (1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997), чемпион Европы (1986), чемпион СССР (1984 1988), победитель Кубков мира и Европы (1985), победитель зимнего чемпионата Европы (1985), победитель Игр Доброй воли (1986).

В 1992 году Сергей Бубка участвовал в Олимпийских играх в составе объединенной команды республик бывшего СССР, в 1996 и 2000 годах - в составе сборной Украины.

В 2001 году Бубка ушел из спорта.

В 1987 году Сергей Бубка окончил Киевский государственный институт физической культуры и получил специальность преподавателя физвоспитания. В 2001 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему "Формирование индивидуальных способностей студентов в процессе физического воспитания".

В 2002-2006 годах Сергей Бубка был народным депутатом Верховной рады Украины 4-го созыва, избирался от блока "За единую Украину", позднее перешел во фракцию Партии регионов. Работал в Комитете Верховной Рады по вопросам молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма. В 2010 году стал внештатным советником президента Украины Виктора Януковича.

С 1999 года Бубка - член Международного олимпийского комитета (МОК). С 2000 по 2008 год был членом исполкома МОК. С 1996 года был членом комиссии атлетов МОК, а с 2002 до 2008 года - ее председателем. После сложения полномочий в связи с завершением срока Сергей Бубка избран почетным членом комиссии атлетов.

С июня 2005 года - президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК).

В 2007 году был избран первым вице-президентом Международной федерации легкой атлетики (IAAF). В 2009 году избран членом Совета Ассоциации летних международных олимпийских федераций. В 2012 году Сергей Бубка во время 124-й сессии МОК в Лондоне был избран в состав исполкома МОК.

Сергей Бубка занесен в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество мировых достижений в легкой атлетике.

Ранее в 2013 году сообщалось, что Бубка был одним из претендентов на должность президента МОК, однако уступил немцу Томасу Баху.

По материалам: РИА Новости