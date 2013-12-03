Канал "112 Украина" бьет все рейтинги

С 28 ноября 2013 г. в эфире украинского ТВ появился новый канал - "112 Украина", который дает информацию телезрителю гораздо быстрее, чем это делают другие. Канал вещает в режиме on-line non stop, который дает возможность телезрителям получать полную картину происходящих событий в Украине и мире с мгновенной аналитикой и экспертной оценкой.

Уже через 5 дней вещания "112 Украина" показал феноменальные рейтинговые показатели, приблизившись по количеству просмотров к украинским каналам первого эшелона. По данным Google Analytics, только за один день – 2 декабря 2013 г. – "112 Украина" посмотрело 18 457 зрителей через официальный портал 112.ua и свыше 106 000 через социальную платформу SAY.TV.

24-часовой формат вещания и события последних дней в стране обязывают команду канала "112 Украина" работать на пределе сил. Но, несмотря на это, все события подаются объективно, всесторонне, и освещаются в полном объеме. В студию канала приглашаются представители различных политических сил и общественных организаций, всем участникам событий и оппонентам предоставляются равные права и возможности высказать свою точку зрения. Телеканал постоянно наполняет эфир только самыми свежими новостями и актуальными темами, стараясь всегда держать своего зрителя в курсе информационной жизни Украины.

26 ноября, в 16:00 состоялся официальный запуск информационного телеканала "112 Украина". С 28 ноября канал выходит в кабельной сети провайдера "Воля" и с 1 декабря – в сети "Триолан". Вещание осуществляется в тесном взаимодействии с новыми медиа-блогосферой, твитсферой, социальными сетями. Для выхода в эфир не из студии телеканал использует социальную платформу SAY.TV.