НБУ обещает обеспечить стабильность банковской системы и сохранность вкладов

Об этом в видеокомментарии, размещенном на сайте НБУ, заявил его глава Игорь Соркин.

«В случае необходимости Национальный банк готов увеличить свое участие во всех сегментах денежно-кредитного рынка для обеспечения равновесия и нивелирования всех рисков. Разветвленная территориальная система Нацбанка позволяет это сделать. Призываю всех быть уверенными в стабильной работе банковской системы и в сохранности своих сбережений», — сказал Соркин.

Глава НБУ заверил, что украинские банковские учреждения уже неоднократно доказывали способность нормально работать при любых обстоятельствах и демонстрировали устойчивость в сложных ситуациях.

Соркин сказал, что слаженная совместная работа регулятора и представителей банков помогают предотвратить возникновение любых проблемных ситуаций.