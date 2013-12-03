Банки готовят дополнительный завоз валюты в страну - СМИ

Наступление эпохи великих потрясений не прошло безболезненно для украинской экономики. Уже вчера она дала первую реакцию на политические события.

Главной проблемой понедельника стала валютная. Как только банки открыли свои отделения после манифестаций, туда тут же хлынули украинцы, желавшие приобрести иностранную валюту, сообщают Вести.

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«Действительно спрос на доллары и евро вырос, и их не всегда хватало всем, поскольку далеко не все финучреждения успели после пятницы подкрепить кассы. Хотя и сильного ажиотажа тоже не наблюдалось», — рассказал зампредседателя правления Финростбанка Василий Невмержицкий.

Но финансисты уже начали искать выход из ситуации — увеличивать поставки наличной американской валюты в страну.

«Завтра в Украину будет доставлена новая партия валюты. У населения не должно быть паники, доллара и евро хватит на всех», — заверил нас зампредправления банка «Финансы и кредит» Игорь Львов.

По его словам, новая порция наличного бакса будет доставлена в аэропорт «Борисполь» сегодня к обеду.

Не оправдались депозитные опасения финансистов. Неофициально они признавали, что вкладчики далеко не всегда соглашались продлевать вклады, сроки которых истекали 2 декабря. Но уверяли — украинцы не начали досрочно требовать свои депозиты.

В случае возникновения паники, эксперты допускают введение Нацбанком моратория на досрочное снятие вкладов физлиц. Но надеются, что это не будет сделано раньше времени.

«Это нужно сделать не слишком рано: чтобы не спровоцировать ажиотаж, которого могло бы и не быть. Но и не слишком поздно: когда банки окажутся на грани краха», — отметил президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило. В ближайшие дни от НБУ не ждут радикальных решений. «Думаю, время моратория еще не настало», — заверил «Вести» Дмитрий Гриджук.

Нацбанк вчера опроверг новость о некоем секретном постановлении НБУ №6565, которым якобы ограничиваются движение средств по счетам, внутренние и внешние расчеты, а также валютообменные операции. Чиновники пытались успокоить население.

«Нацбанк готов увеличить свое участие на всех сегментах денежно-кредитного рынка для обеспечения равновесия. Призываю всех быть уверенными в банковской системе и сохранении сбережений», — заявил председатель НБУ Игорь Соркин.

В тот же день центробанк вышел с продажей американской валюты на безналичный рынок — по 8,15 грн/$, и финансисты тут же заговорили о снижении наличных курсов.

«Думаю, что с уровнем межбанка в 8,2415 грн/$ и продажах НБУ по 8,15 грн/$ наличный курс может выйти к отметкам 8,2–8,22 грн/$», — спрогнозировал заместитель председателя правления Финростбанка Василий Невмержицкий.