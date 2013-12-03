Протесты украинцев почти не отразились на финансовой системе

Акции протеста, вспыхнувшие с новой силой на минувших выходных в Киеве, не привели к резким потрясениям на финансовых рынках. Доллар, который дорожал всю осень, вчера достиг очередного годового максимума. Спреды сделок на межбанке расширились с 0,4 коп. в пятницу до 1,5 коп.

Доллар торговался в пределах 8,23-8,245 грн. За сентябрь-ноябрь доллар повысился в цене на 11,1-11,2 коп., сообщает Коммерсант-Украина.

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"Основные макроэкономические показатели свидетельствуют о возможности девальвации. Наметившийся тупик в отношениях Украины с основными финансово-экономическими центрами и донорами — прежде всего с Евросоюзом, Россией и МВФ — не позволяет ожидать ничего хорошего для гривны в ближайшие шесть месяцев",— пояснил аналитик Укрсоцбанка Тантели Ратувухери.

Спрос на валюту увеличился. "Пока не ощущается особого ажиотажа на валютном и денежном рынках, хотя возросший объем операций на межбанке указывает на нарастающую нервозность",— отметил Тантели Ратувухери. Пока нет оснований для радикальных мер, как в 2004 и 2008 годах, например, по ограничению снятия наличных или досрочному возврату депозитов. "НБУ вынужден будет рассматривать введение мер при затягивании политического кризиса и обострении ситуации, а также в случае появления рисков для всей банковской системы. В то же время у регулятора есть возможность обеспечить спрос гривневой ликвидностью, не прибегая к жестким административным мерам",— сказал эксперт.

Глава Национального банка Игорь Соркин заявил: "Банки неоднократно доказывали свою возможность работать в любых условиях. При необходимости Нацбанк готов увеличить свое участие во всех сегментах денежно-кредитного рынка для равновесия и нивелирования всех рисков". Вчера НБУ продавал доллар по 8,1502 грн, удовлетворяя 17-19% от объема заявок участников, рассказал один из дилеров. В ноябре НБУ продавал доллар по 8,149 грн, погашая четверть заявок.