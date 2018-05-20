Цена отказа: на что Украина меняет евроинтеграцию

Украина не подпишет Соглашение с ЕС на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства». К такому выводу подталкивают последние тезисы украинской власти. О невозможности евроинтегрироваться на данном этапе по экономическим причинам в последнее время неоднократно заявлял премьер-министр Николай Азаров, отмечая при этом, что заморозить ассоциацию с Евросоюзом украинское правительство «попросил» российский президент.

Практически последнюю точку в вопросе евроинтеграции поставил и президент Украины Виктор Янукович. В своем интервью телеканалам он еще раз акцентировал внимание на причинах, из-за которых Украина нажала на кнопку «пауза» во взаимоотношениях с Евросоюзом. А также сообщил, что практически договорился с президентом России по основным проблемным вопросам двухстороннего сотрудничества.

Глава государства приоткрыл занавес тайных встреч с Путиным: обсуждался вопрос пересмотра стратегического базового украинско-российского договора о дружбе и сотрудничестве, а также трехсторонних переговоров Украина-ЕС-Россия в плане дальнейших перспектив евроинтеграции Киева.

Эксперты начали подсчет бонусов, которые Украина давно хотела попросить, и во вновь сложившихся обстоятельствах вполне может получить от Кремля в обмен на срыв подписания соглашения с Евросоюзом. В основном, это – энергетические послабления. Впрочем, главный из подарков в данной сфере – снижение цены на газ – ожидать вряд ли стоит. 26 ноября Путин, пребывая в Италии, заявил: вопрос пересмотра газового контракта с Украиной от 2009 года «даже не подымается». Хотя, уже 27 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщил, что Россия будет готова самым конструктивным образом обсудить предложения Украины по совершенствованию двусторонних отношений.

За что продали

По мнению экспертов, Украина в качестве компенсации за срыв подписания ассоциации с ЕС может получить от России ряд бонусов, о которых давно просила – на разных встречах и саммитах, многочисленных переговорах и т.д.

Это - увеличение транзита газа по украинской ГТС хотя бы до 90 млрд кубов газа в год (объем транзита за 9 месяцев 2013-го составил всего 62,5 млрд куб. м, в то время как в 2011 году цифра впечатляла куда больше – 104 млрд куб. м), и торможение реализации проекта «Южный поток», строительство которого в обход Украины уже стартовало (этот газопровод делает ГТС Украины практически ненужной для транспортировки большей части российского газа в Европу), и продажа Украине Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (на сегодня предприятие – в собственности «Роснефти»).

Не исключена активизация сотрудничества в атомной энергетике, в том числе ускорение строительства завода по фабрикации ядерного топлива в Смолино (по условиям российско-украинских договоренностей, страны финансируют проект пополам, однако, Украине в нынешних условиях, скорее всего, придется искать кредит для финансирования своих 50%), и достройки блоков Хмельницкой АЭС.

Судя по всему, аргументом России в пользу отказа от подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС Украиной были и обещания финансовой поддержки – не только по вышеописанным проектам, но и в виде прямых кредитов правительству, так как неподписание соглашения с ЕС ставит под большой вопрос кредитование Украины Международным валютным фондом и помощь Европы в целом.

Также эксперты напоминают об опосредованных обещаниях-намеках России (звучавших в последние полгода из уст многих русских экспертов) о возобновлении кооперации в авиастроении.

Само собой, коль уж Украина не сближается с ЕС, должна прекратится, по логике вещей, и травля украинских экспортеров русскими таможней и потребнадзором.

Правда, специалисты, перечислив набор возможных компенсаций от России, тут же предостерегают – практически все подарки с путинского плеча имеют обратную сторону, и в недалеком будущем могут обернуться для Украины потерями.

Газовые «преференции»

Хоть Путин и заявлял, что снижения цены на газ для Украины не будет, т.к. только скидка за Харьковские соглашения «нанесла убыток РФ на сумму свыше 10 млрд. долларов», исключать вероятность послабления в плане стоимости голубого топлива полностью нельзя. 28 ноября представители Украины едут в Москву на газовые переговоры, и чем черт не шутит, вдруг теперь, когда из тесных братских объятий «дружественных государств» исчез европейский фактор, все решиться положительно.

Президент международного энергетического клуба Q-club Александр Тодийчук напоминает, что Россия уже продала украинскому бизнесмену, владельцу Group DF Дмитрию Фирташу газ по цене 260 долларов за тысячу кубометров, который, в принципе, нужен в украинских газовых хранилищах самой России – как технологический. При этом очевидно, что провернули россияне сделку по адекватной цене именно с Фирташем, а не с государством Украина или «Нафтогазом» как раз для того, чтобы в украинско-российской газовой дружбе не было ценовых прецедентов для переговоров о снижении цены на газ.

«Скорее всего, следует ожидать решения о создании двухстороннего консорциума по управлению ГТС. То есть, Россия получит блокирующий пакет со всеми вытекающими политическими и экономическими последствиями. Но цену на газ могут сбросить на 100 долларов, даже чтобы впечатлить своей отзывчивостью – до 250-260 долларов. Однако, сегодня Украина худшие времена в плане газовой проблемы уже пережила – есть реверсный газ, через год появится альтернативный. То есть, Украина босая шла вброд по ледяной воде, осталось пройти три метра, – а ей предлагают еще два года побатрачить, но за это прямо сейчас дадут сапоги. Неужели мы не пройдем еще три метра?» - подчеркивает Тодийчук.

Вряд ли спасительным выглядит обещание по увеличению транзита российского газа. Например, до 90 миллиардов кубов (именно эта цифра, по данным экспертов, неоднократно всплывала на межправительственных украинско-российских переговорах в течение последнего года, и каждый раз Россия отказывалась давать соответствующие гарантии). "Такой сценарий вполне возможен, но это будет «счастье» на полтора-два года, - утверждает Тодийчук. – Россия взяла на себя обязательство перед сербами, венграми и болгарами в 2015 году запустить «Южный поток» (в обход Украины, на который будет переброшен основной объем транзита газа в Европу, – УНИАН). И в этих странах уже реально идет его строительство. Газопровод будет стоить порядка 30 миллиардов долларов. Вложив эти деньги, Россия захочет их вернуть, как можно быстрее, как и в случае с «Северным потоком». Иначе не логично. Поэтому для Украины праздник в виде увеличения Россией транзита газа продлится не далее чем до 2015 года».

В этой связи еще менее реалистичным видится «компесантор» в виде приостановки строительства «Южного потока», который давно является серьезным раздражителем для украинских энергетиков и реальным дамокловым мечем, нависающим над «Нафтогазом».

Россия не может остановить строительство газопровода, иначе она провалит свою энергетическую политику на Балканах. «В энергетической сфере, как и в других сферах экономики, в отношениях между Украиной и Россией стало модно, как само собой разумеющееся, не выполнять контракты, что неприемлемо нигде в мире. Сейчас идет большая геополитическая борьба, в которой все возможные инструменты используются Россией, в том числе – невыполнимые обещания», - сказал Тодийчук.

К слову, президент Янукович заявил, что Украина может выйти из Третьего энергопакета Евросоюза, опять-таки, из-за разрешения странами ЕС строительства «Южного потока». Если это событие состоится, то Россия «должна» будет Украине еще один ответный бонус, – ведь для Москвы энергозаконодательство ЕС – ком в горле в связи с тем, что «Газпром» может полностью распрощаться со своим лидирующим положением на газовом рынке ЕС.

Решение Украины выйти из Третьего энергопакета ЕС не затормозит строительство «Южного потока», но предоставит больше возможностей для маневра как раз России. «Российской Федерации Третий энергопакет мешает работать в Европе, так как он предусматривает свободный доступ к трубе. Если бы Россия также подписала этот документ, то Украина могла бы покупать газ в Узбекистане, Туркменистане и так далее, транспортируя его через русскую ГТС. А так РФ в праве нас не допускать к трубе. Для Украины выход из Третьего энергопакета ЕС – один из самых сильных ударов: если Россия договорится о создании консорциума (по управлению ГТС, – УНИАН) и получит пакет акций в 25%, то сможет не пропустить по нашей трубе не только реверсный газ, но и закрыть выход на украинский рынок Shell, Chevron и других зарубежных компаний. Как это произошло в самой России, где Shell закрыла свой проект на Дальнем Востоке. Россияне поставили такие условия вхождения в трубу, что компания в нее и «вылетела». Поэтому для России выход Украины из Третьего энергопакета – лучший способ для расправления плеч монополиста «Газпрома» на нашей территории», - подчеркнул Тодийчук.

Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий намедни заявил, что договор о транзите газа через Словакию в Украину практически готов. Это поможет нам покупать большую часть необходимого для экономики «голубого» топлива в реверсном режиме. Решить данный вопрос не могли долгое время из-за противостояния России. Теоретически, отказ Кремля от давления на Словакию в вопросе поставок реверсного газа в Украину можно рассматривать как бонус от Москвы и трактовать как «удешевление газа».

Впрочем, хоть словацкий маршрут для Украины без препятствий и судебных исков можно рассматривать как подарок России за срыв подписания соглашения с ЕС, но он сомнительного качества. «Россия прекрасно понимает, что еще полгода года-год ее блокирования, и Словакия все равно, как член Евросоюза, Европейской хартии и подписант Третьего энергопакета, обязана была бы допустить Украину к своей трубе. А так Россия может занести ожидаемое и неизбежное событие как свой «подарок» Украине», - отмечает Тодийчук.

Независимый эксперт Валентин Землянский считает, что преференциями от России могут стать и пересмотр газового контракта, и консорциум, и гарантии транзита. Но для решения этих вопросов почва еще слишком зыбкая, по сути, ее вообще пока нет. «Нельзя решать все впопыхах, как в 2009 году (когда подписывался текущий газовый контракт, – УНИАН), должна быть проведена предварительная работа, просчитаны все варианты, найден компромисс. В противном случае Украина рискует получить те же «пряники», что и в 2009-м или Харьковские договоренности-2», - говорит эксперт.

«Подарки» на нефтяном рынке

Бонусом в нефтяной сфере называют эксперты и реализацию идеи правительства Украины о запуске национального нефтеперерабатывающего завода (о чем ранее многократно говорил Николай Азаров) путем покупки по бросовой цене (и, возможно, за российский кредит) у российской же «Роснефти» Лисичанского НПЗ, о чем заявил президент Виктор Янукович.

Но и этот бонус весьма неоднозначный. Дело в том, что завод строился СССР с учетом амбициозных планов и мощной географической составляющей советского государства. Он, по задумке, должен был стать одним из самых мощных в Европе. «На сегодня для предприятия нет достаточного рынка не в России, не в Украине. В советское время он был построен как завод, обеспечивающий и Украину, и южную часть России топливом. Теперь ни для России, ни для Украины НПЗ-гигант не является ни большей потерей, ни большим приобретением. Сделку можно назвать маленьким кирпичиком в отношениях Киева и Москвы. С точки зрения энергетических стратегий покупка Лисичанского НПЗ не является важным вопросом», - пояснил Тодийчук.

При этом, эксперты отмечают, что огромный и мощный завод после своей постройки ни разу не подвергался широкой модернизации и поэтому во многом является технологически устаревшим. Бремя модернизации в случае возврата Лисичанского НПЗ в собственность Фонда госимущества Украины (или любой другой госструктуры) также ляжет на Украину.

Атомные «плюсы»

Важный вопрос, который может оказаться проблемным в случае «заморозки» российско-украинских отношений при подписании СА с Евросоюзом, – реализация совместных проектов в атомной энергетике. Как уверяет глава «Росатома» Сергей Кириенко, совместное сотрудничество сейчас измеряется «десятками миллиардов рублей, а с учетом планов и подписанных соглашений будет в ближайшее время составлять миллиарды долларов. Поэтому с точки зрения решения, которое принимает сегодня правительство и руководство Украины по сохранению долгосрочного партнерства и интеграции с Россией, для развития атомной отрасли Украины, в первую очередь, и атомной отрасли России – это очень важное условие, чтобы реализовать все масштабные планы».

Речь идет о строительстве завода по фабрикации топлива в Украине в Смолино Кировоградской области, проект реализуется на паритетных основах. Кроме того, «Росатом» владеет контрольным пакетом краматорского завода «Энергомашспецсталь», которое обеспечивает металлургические заготовки для основных производителей оборудования для АЭС и в России, и в Украине. Также Украина нуждается в поддержке проекта по достройке третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

Впрочем, директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная считает, что заявление Кириенко – блеф. «Да, отечественных специалистов приглашают на строительство новых энергоблоков за границей, но наши строительно-монтажные организации не могут работать на рынке России, потому что ФСБ не пускает их на территорию станций, отказывая им в допуске к гостайне. В отношении всех проектов, которые существуют с 96-го года, всегда было много обещаний. Тактика такая – зайти на рынок Украины любым образом. Например, достройка энергоблоков ХАЭС: конкурс выиграли, и все. Россия обещала 85% государственных кредитов на реализацию проекта под маленький процент, а в результате не до чего так и не договорились. Для россиян также важно было подписать долгосрочный договор на поставку ядерного топлива, который, по моему мнению, «не хуже» газового, с точки зрения закрепления зависимости от России», - отметила Кошарная.

Надо полагать, что определенные уступки в этих вопросах со стороны России и выполнение Москвой ранее данных обещаний и могли стать аргументами из «антиевроинтеграционного» набора Кремля.

Финансовые ожидания

Среди возможных положительных действий со стороны России в обмен на отказ от ассоциации, очевидно, есть и финансовая помощь Украине. Ведь Киев на данный момент практически отказался от кредита МВФ, считая условия получения займа от Фонда неприемлемыми. А без соглашения с Евросоюзом не будет и помощи от Европы (в размере около 600 млн евро в год).

Тут стоит учесть, что даже если собственно денег у России на поддержку Украины не хватит (в виду непростого текущего состояния экономики РФ), то Москва может помочь оборудованием, к примеру, для строительства битумных заводов, которых не хватает Украине для приведения в порядок автотрасс. Напомним, в интервью украинским телеканалам Янукович как раз акцентировал на том, что со следующего года по всей стране стартуют масштабные проекты по строительству дорог.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин считает, что если Россия и даст нам денег взаймы, то это будут очень дорогие деньги. В том числе, и с точки зрения «политических процентов». «Важен момент – если кредит предоставит МВФ, то это станет сигналом для мировых инвесторов для улучшения привлекательности Украины, а если Россия – на это никто не «поведется», наоборот, скажут: понятно, возникла еще одна дополнительная точка связи (Украины и России, – УНИАН). От разговоров о российских кредитах к стремительному росту долгового бремени, в том числе политизированного, очень близко», - подчеркнул эксперт.

Анна Бодрова, старший аналитик компания «Альпари», считает, что в теории, планы по поддержке Кремлем украинской стороны вполне реальны, но на практике они будут выглядеть четко по-российски: «Москва прекрасно понимает, что именно сейчас у нее есть прекрасная возможность купить ряд украинских активов по выгодной цене, и никто ей препятствий чинить не будет. Украина рассчитывает на приток инвестиций в производственный сегмент – это можно допустить, только стоит понимать, что вливания будут направлены в добывающий сектор, перерабатывающий и транспортный. То есть, туда, откуда Россия сможет извлечь максимальную выгоду в кратчайшие сроки».

Итого…

Таким образом, после анализа последних тезисов правительства и президента Украины и ранее озвученных запросов украинской власти к России напрашивается вывод – главный выигрыш даже в краткосрочной перспективе, в том числе, экономический от срыва подписания соглашения с ЕС получит, как ни странно, именно Россия. И лично Путин, который подтвердит свой титул самого влиятельного политика в мировом масштабе, добившись провала планов ЕС и США в отношении Украины.

Однако, есть и другое мнение. Политолог Михаил Погребинский считает, что, анализируя вышеизложенные тезисы думать нужно, в первую очередь, об Украине. По его мнению, уже сейчас, после возобновления нормальных отношений с Россией, «тысячи украинцев смогут вернуться на работу – вагоностроители, работники «Хартрона» и так далее (работа многих предприятий сейчас находится под угрозой из-за блокирования Россией контрактов с ними, из-за таможенных войн с РФ в вынужденных отпусках за свой счет уже оказались многие украинские рабочие - УНИАН), многие предприятия могли бы закрыться если бы Украина подписала соглашение с ЕС».

«В остальном, конечно, Путин выиграл. И это – правда. Он выиграл у прибалтийских ребят. У тех, кто реально был сильно заинтересован присоединить к себе Украину, кто смог бы сказать – мы теперь крутое «Восточное партнерство», мы ассоциировали такую мощную страну, как Украина. Проиграли те страны, которые до сих пор не оставляет психологическая травма в силу исторических отношений с Россией», - говорит Погребинский.

По его мнению, относительно канцлера Германии Ангелы Меркель – то неподписание Украиной Соглашения об Ассоциации проигрышем президенту России не является. «Меркель не проиграла, у нее свои связи и отношения с Путиным. Аналогичная ситуация и с Италией», - отметил эксперт.

Что касается США, то, по мнению Погребинского, если бы администрация Обамы была реально сильно заинтересована в подписании Украиной соглашения с ЕС, то решение о содействии в этом вопросе было бы принято раньше, «а не в последний день». Кроме того, Штаты тогда уговорили бы МВФ прекратить ставить Украине сложновыполнимые условия и выделить деньги.

«Ведь именно у США в Фонде – контрольный пакет, то есть они все решают. Причем у США свои отношения с Россией. К примеру, иранскую проблему решали вместе – больше Обама, но с помощью Путина. И в сирийском вопросе, конечно, победитель – Путин. Но что касается Украины, то отталкиваться нужно, в первую очередь, от ее промышленного потенциала, для которого подписание соглашения с ЕС несло колоссальную угрозу», - подытожил Погребинский.

Нана Черная (УНИАН)