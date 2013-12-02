Пострадавших от взрыва в «Бачевске» пограничников наградили орденами

Пограничников, обезвредивших подрывщика в автомобильном пункте пропуска «Бачевск» в Сумской области, наградили государственными наградами.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

В частности, как сказано в сообщении, в соответствии с указом Президента Украины, награждены орденами «За мужество» ІІІ степени инспекторы пограничной службы отдела пограничной службы «Сопич» Сумского пограничного отряда старший прапорщик Николай Уско и старшина Руслан Божко, которые 4 октября во время исполнения служебных обязанностей ценой собственного здоровья обезвредили подрывщика.

«Тогда, благодаря бдительности пограничников, был выявлен мужчина, который скрывался в салоне микроавтобуса и таким образом пытался беспрепятственно пересечь государственную границу. Вскоре в ходе собеседования задержанный гражданин подорвал взрывное устройство на теле, в результате чего подрывщик погиб, а двое пограничников были тяжело ранены», - отмечается в сообщении.

Как сообщили в пограничной службе, старшему прапорщику Уско, который больше всего пострадал от взрыва, уже сделано 12 сложных операций лучшими медиками страны.

В настоящее время угрозы жизни пограничников нет. Оба находятся в Центральном клиническом госпитале Госпогранслужбы Украины, где им все еще оказывается медицинская помощь, говорится в сообщении.