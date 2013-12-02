Украина в ноябре сократила импорт газа из Венгрии почти в 2 раза

Согласно информации венгерского оператора, среднесуточные поставки газа в ноябре сократились по сравнению с октябрем в 2 раза - 4,5 млн куб. м.

С начала года поставки природного газа в Украину с территории Венгрии составили 1,034 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Словакия и Украина подпишут соглашение о реверсных поставках газа Украине объемом свыше 10 миллиардов кубических метров на этой неделе.

Украина с ноября 2012 года, в связи с завышенной ценой на российский газ, начала покупать его в странах Евросоюза. На сегодняшний день реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, ведутся переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии и Польши), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).