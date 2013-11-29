Официальный курс валют на 2 декабря
18:01, 29 ноября 2013Общество
1245 0
Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины
НБУ установил курс гривни
На 2 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 29 ноября – 799.3000)
100 EUR – 1087.9272 (на 29 ноября – 1086.4086)
10 RUR – 2.4081 (на 29 ноября – 2.4124)
Читайте также: Украина продолжает демонстрировать самую низкую инфляцию среди стран СНГ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter