Официальный курс валют на 2 декабря

18:01, 29 ноября 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины

НБУ установил курс гривни

На 2 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.3000 (на 29 ноября – 799.3000)

100 EUR – 1087.9272 (на 29 ноября – 1086.4086)

10 RUR – 2.4081 (на 29 ноября – 2.4124)

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