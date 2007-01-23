Генпрокуратура РФ опровергла сообщения о приостановке дела Березовского

Генпрокуратура РФ опровергла утверждения адвоката предпринимателя Бориса Березовского о приостановке следственных действий по делу по попытке насильственного захвата власти и публичных призывах к изменению конституционного строя. Как сообщает РИА Новости, в управлении взаимодействия со СМИ и общественностью Генпрокуратуры РФ заявили, что расследование уголовного дела в отношении Березовского продолжается. Его осуществляет следственное управление ФСБ РФ.

О приостановке следствия заявил адвокат Андрей Боровков. По его словам, Генпрокуратура уведомила его "о том, что следственные действия выполнены, и дальнейшее следствие в отсутствие обвиняемого проводить невозможно".

Позднее Березовский прокомментировал эту информацию, заявив, что "поскольку прокуратура собирается прислать следователей в Лондон, она хочет продемонстрировать, что другого повода встречи с ним, кроме как по делу Литвиненко, нет".

Дело по факту призыва к насильственному изменению конституционного строя было заведено против Березовского в феврале 2006 года после того, как он заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что "работает" над силовым перехватом власти в РФ. Березовский пояснил, что под выражением "силовой перехват власти" он имел в виду бескровную смену авторитарного режима демократическим, как это произошло в Грузии и на Украине.

Березовский проживает в Лондоне. Британские власти предоставили ему политическое убежище и выдали паспорт на имя Платона Еленина. Москва неоднократно требовала выдачи предпринимателя, но британский суд отказывался удовлетворить эти запросы.

По делу о мошенничестве Березовский объявлен в международный розыск по линии Интерпола, и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователи Генпрокуратуры намерены в ближайшее время получить показания Березовского в качестве свидетеля по делу об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

Лента.ру