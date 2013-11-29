ЕС предоставит Украине 88 млн евро бюджетной поддержки - Минфин

Об этом сообщила журналистам начальник отдела евроинтеграции, сотрудничества с МВФ, СНГ и другими международными организациями департамента долговой и международной финансовой политики министерства финансов Украины Людмила Дмитриева.

“Мы вчера получили письмо, в котором Еврокомиссия подтверждает предоставление 88 млн евро бюджетной поддержки. ЕС продолжает поддержку Украины”,- сказала она.

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По словам представителя Минфина, эти средства будут получены на счета министерства в следующем году и зачислены в специальный фонд госбюджета, а потом будут перечислены в пользу получателей.

“Это бюджетная поддержка по одному из шести соглашений с ЕС, которые уже имеются. На стадии подписания еще три. Из 160 млн, которые мы могли получить в этом году, мы можем получить 88 млн на такие направления, как устранение технических барьеров в торговле, транспорт, экология, энергетика, управление границами”, - добавила Дмитриева.

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает получить 1,2 млрд евро от международных финансовых организаций и институциональных инвесторов в 2014 году, в том числе это макрофинансовая помощь в размере 610 млн евро и секторальная бюджетная помощь в размере 127,8 млн евро в рамках совместно разработанной Стратегии развития системы управления государственными финансами Украины.

В то же время, основным условием для получения макрофинансовой помощи в размере 610 млн евро является возобновление сотрудничества с МВФ. Совет директоров МВФ рассмотрит ситуацию в экономике Украины в середине декабря, в частности, на заседании должны быть обсуждены итоги работы двух миссий МВФ - во второй половине октября и 18-19 ноября. Основные требования МВФ - почти вдвое увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для граждан, заморозить зарплаты, пенсии, социальную помощь на существующем уровне, существенно сократить расходы бюджета, ликвидировать льготный режим налогообложения для сельхозпроизводителей, а также ряд требований монетарной политики, - остаются неизменными, и, как заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, неприемлемыми для Украины.