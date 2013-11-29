Украина и ЕС в ближайшее время проведут переговоры по ассоциации - Янукович

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в комментарии одному из агентств, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Что касается условий и решения тех проблемных вопросов, которые на сегодняшний день есть в Украине, их, безусловно, нужно обсуждать. Поэтому мы договорились с руководством ЕК, что в ближайшее время мы вернемся к рассмотрению этого вопроса на двустороннем уровне», - сказал Янукович после Саммита «Восточное партнерство» в Вильнюсе.

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По словам Президента, настоящий документ является приоритетом для Украины. «Но также остается много чрезвычайно важных условий, которые необходимы для его подписания», - подчеркнул он.

По словам Януковича, именно обсуждение оставшихся проблемных вопросов позволит получить четкий ответ на вопрос, когда будет возможным подписание Соглашения об ассоциации.

«Безусловно, на первый план мы хотим выставить вопрос предоставления Украине финансово-экономической помощи. Это один из главных вопросов», - отметил Президент.

В то же время, Янукович подчеркнул важность Саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе для понимания дальнейших перспектив относительно европейского будущего страны.

«Саммит «Восточного партнерства», безусловно, был для нас очень важным с точки зрения понимания, с точки зрения представления будущего для Украины», - сказал Янукович.

«И мы получили сегодня один ответ - что двери в Евросоюз открыты, что у нас есть время, которое мы должны использовать для поиска ответа, на каких условиях Украина может предпринять следующий шаг», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 ноября, в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.