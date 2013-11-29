На Донетчине налоговик получил 60 тысяч гривен взятки

В Донецкой области 28 ноября при получении взятки в сумме 60 тыс. грн был задержан заместитель начальника Государственной налоговой инспекции управления Министерства доходов и сборов Украины одного из городов региона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, такую сумму налоговик оценил свои услуги, которые заключались в неприменении финансовых санкций за нарушение требований налогового законодательства, выявленных в ходе плановой выездной проверки хозяйственной деятельности предпринимателя.

Передача денежных средств проходила в служебном кабинете чиновника.

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Следственным отделом прокуратуры Донецкой области открыто уголовное производство по ч.4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) - предусматривает наказание лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

На данный момент, заместитель руководителя налоговой инспекции задержан. Ведется следствие.