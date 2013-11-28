На Майдане Незалежности продолжается митинг сторонников ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН, площадь уже огорожена металлическим забором, однако движение для пешеходов еще открыто. На Европейской площади рабочие возводят сцену.

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По Крещатику иногда проезжает колонна автомобилей с флагами ЕС и Украины.