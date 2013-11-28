На Майдане Незалежности продолжается митинг сторонников ассоциации
21:44, 28 ноября 2013Общество
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На Майдане Независимости митинг сторонников ассоциации продолжается. На Европейской площади рабочие возводят сцену.
На Майдане Незалежности продолжается митинг
Как передает корреспондент УНИАН, площадь уже огорожена металлическим забором, однако движение для пешеходов еще открыто. На Европейской площади рабочие возводят сцену.
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По Крещатику иногда проезжает колонна автомобилей с флагами ЕС и Украины.
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