Пустовойтенко перехитрил столичных лифтеров
10:10, 23 июня 2006Общество
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В Киеве прошли учения
В Киеве прошли учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в жилищно-коммунальной сфере столицы. В них были задействованы все коммунальные спасательные службы города. Руководил учениями Валерий Пустовойтенко, заместитель киевского мэра, который неделю назад как раз и застрял в одном из лифтов. Ответственные лица, не зная, где будут проходить учения, бросились чинить все подряд. Таким образом, во время учений в порядок были приведены 100 машин.
Газета "Сегодня"
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