Пустовойтенко перехитрил столичных лифтеров

В Киеве прошли учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в жилищно-коммунальной сфере столицы. В них были задействованы все коммунальные спасательные службы города. Руководил учениями Валерий Пустовойтенко, заместитель киевского мэра, который неделю назад как раз и застрял в одном из лифтов. Ответственные лица, не зная, где будут проходить учения, бросились чинить все подряд. Таким образом, во время учений в порядок были приведены 100 машин.

Газета "Сегодня"