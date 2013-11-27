Представитель НБУ рассказала о новых ограничениях в сфере валютных переводов

По словам представителя НБУ новые правила лишь конкретизируют и уточняют некоторые моменты, которые касаются обращения валюты в банковской системе.

Чепинога подчеркнула, что сегодня любой гражданин может свободно перевести валюту на собственный счет или депозит и при этом не происходит обязательной конвертации.

«Раньше можно было осуществить валютный перевод на любой счет. На сегодня Нацбанк ввел новый порядок валютных переводов по поручению физлиц. Таким образом, сейчас можно осуществить перевод в иностранной валюте исключительно на собственный счет в банке, можно внести валюту на собственный счет через кассу банка. Если человек хочет хранить валюту на депозитных счетах, можно на них вносить валюту», — разъяснила Чепинога.

Представитель регулятора напомнила, что новые правила совершенно не ограничивают возможности валютных переводов между собственными счетами, что дает людям возможность хранить средства в валюте. Точно так же, без ограничений и конвертации в гривну, человек может переводить валюту из-за рубежа на собственный счет, открытый в любом уполномоченном банке Украины. В то же время существуют ограничения на перевод валют на счета других физлиц, поскольку этот механизм может использоваться для валютных расчетов между ними, что запрещено законодательством еще с 1993 года. Поэтому, как сказала Чепинога, в этом плане новые правила валютных переводов ничего не изменили.

Представитель НБУ рассказала также, что сегодня не существует ограничений на конвертацию валют: «Вы можете осуществить конвертацию своих средств, если у вас, например, есть открытый банковский счет в долларах, вы можете дать поручение банку на конвертацию этих денег в евро. И после этого уже можете использовать свой счет в евро для расчетов за рубежом, если едете в страны еврозоны. На такую конвертацию не существует никаких ограничений», — подчеркнула Чепинога.