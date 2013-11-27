Минфин улучшил структуру государственного долга

Об этом сообщил Министр финансов Украины Юрий Колобов.

«Нам удалось улучшить качество внешних заимствований, существенно расширив количество инвесторов, имеющих интерес к долговым бумагам Украины с 50 до 260 компаний, а также их географию. Если раньше в украинские еврооблигации вкладывали в основном американские компании, то сейчас нами интересуются инвесторы от Австралии до Дании, включая Африку, Ближний Восток, Азию», - заявил министр.

По его словам, привлекательность украинских долговых обязательств, для инвесторов, базируется на поддержании платежеспособности и безупречной кредитной истории Украины. Юрий Колобов напомнил, что государство смогло обеспечить выплаты практически по всем долговым обязательствам, запланированным к погашению в 2013 году. В том числе, в ноябре страна оплатила Международному валютному фонду последние 359 млн. долларов, обеспечив своевременное и полное выполнение своих обязательств, указанных в кредитном соглашении сторон на текущий год.