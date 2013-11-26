Возле Кабмина собрались около 300 бойцов "Беркута"

Как передает корреспондент УНИАН, кроме них, на площади также есть другие сотрудники МВД.

В самом дворе, как это и было в течение дня, находится 9 автобусов милиции.

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Пока правооохранители никуда не идут.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заверяет, что его подчиненные не будут применять силовых мер к митингующим, которые не нарушают правопорядок.