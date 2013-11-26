Киевские власти предупреждают об скором наступлении эпидемии гриппа

Об этом сообщили в Департаменте охраны здоровья Киевской городской государственной администрации.

«В течение последнего времени увеличилось количество вызовов скорой медицинской помощи и обращений в амбулаторно-поликлинические заведения по поводу заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Так, в воскресенье, 24 ноября 2013 года, к медикам обратилось 69 человека (из них 58 – дети), а на следующий день, в понедельник 25 ноября 2013 года, количество обращенийза экстренной медицинской помощью увеличились в 2 раза – до 127 человек (из них 93 ребенка)», - говорится в распространенном департаментом сообщении.

Эксперты также акцентируют внимание на том, что ситуация может усугубиться надвигающимся на столицу похолоданием.

«Несмотря на то, что заболеваемость 47 недели не достигает эпидемического порога, медики предупреждают – в связи с изменениями погодных условий жители столицы должны быть бдительными по отношению к заболеваниям, которые передаются воздушно-капельным путем, и максимально ограничить контакт с окружающими», - рекомендуют в Департаменте здравоохранения.