Семь человек ранены в результате стрельбы в США

Неизвестный открыл стрельбу вблизи парка на востоке американского города Окленд, штат Калифорния, по меньшей мере семь человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание San Jose Mercury News.

Инцидент произошел в понедельник вечером у парка Verdese Carter. Семь человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Их состояние не уточняется.

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Информация о задержании злоумышленника не поступала. Другие подробности произошедшего не сообщаются.