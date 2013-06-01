Семь человек ранены в результате взрыва в центре Брюсселя

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя брюссельской пожарной службы Пьера Мейса.

"В настоящий момент ведется тушение пожара, все жители дома эвакуированы", - отметил он.

Причина взрыва пока не установлена. По предварительной версии, взорвался газовый баллон. Полиция начнет расследование инцидента после ликвидации пожара.