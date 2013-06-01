Семь человек ранены в результате взрыва в центре Брюсселя
14:35, 01 июня 2013Мир
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Семь человек получили ранения в результате взрыва и начавшегося затем пожара в доме на бульваре Анспах в центре Брюсселя.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя брюссельской пожарной службы Пьера Мейса.
"В настоящий момент ведется тушение пожара, все жители дома эвакуированы", - отметил он.
Причина взрыва пока не установлена. По предварительной версии, взорвался газовый баллон. Полиция начнет расследование инцидента после ликвидации пожара.
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