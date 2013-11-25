Из СИЗО в Симферополе сбежал арестант

Как сообщила в понедельник вечером пресс-служба крымского управления МВД, удрал 26-летний заключенный.

«Совершивший побег мужчина, обвиняемый в совершении ряда преступлений, находился в СИЗО на основании решения суда, избравшего ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Сообщение о побеге поступило в милицию от сотрудников пенитенциарной службы. Создана следственно-оперативная группа, проведен тщательный осмотр места происшествия», - говорится в пресс-релизе.

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Милиция открыла уголовное производство по статье 393 УК (побег из места лишения свободы или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы или ареста или находящимся в предварительном заключении).