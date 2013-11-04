Пойман сбежавший из СИЗО подозреваемый в убийстве ветерана

В Херсонской области задержан 17-летний парень, который 31 октября сбежал из СИЗО, куда был заключен по подозрению в убийстве ветерана войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий беглец был задержан в городе Голая Пристань Херсонской области и доставлен в районный отдел милиции для проведения следственных действий.

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Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту неподобающего исполнения служебных обязанностей служебными лицами Херсонского следственного изолятора, процессуальное руководство в котором осуществляет прокуратура области.

По фактам неподобающего исполнения служебными лицами Херсонского следственного изолятора требований режима и охраны начальнику УГПтС в области внесено представление об устранении нарушений.

Как сообщал УНИАН, 31 октября около 22.30 из Херсонского СИЗО сбежал 17-летний парень, которого обвиняют в убийстве в Каховке 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны и краже у него боевых наград.