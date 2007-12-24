Налоговики остались без главы
10:59, 24 декабря 2007Общество
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Брезвин написал заявление
|Александр Турчинов
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНАУ.
Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ 20 декабря заявил, что новые руководители Государственной налоговой администрации, Гостаможслужбы, «Энергоатома» и «Нафтогаза Украины» будут назначены в ближайшие дни.
А.БРЕЗВИН возглавил ГНАУ 10 августа 2006 года.
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