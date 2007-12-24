Налоговики остались без главы

Председатель Государственной налоговой администрации Украины Анатолий БРЕЗВИН подал заявление об отставке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНАУ.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ 20 декабря заявил, что новые руководители Государственной налоговой администрации, Гостаможслужбы, «Энергоатома» и «Нафтогаза Украины» будут назначены в ближайшие дни.

А.БРЕЗВИН возглавил ГНАУ 10 августа 2006 года.