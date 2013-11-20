Демаркацию белорусско-украинской границы будут проводить сразу несколько бригад

Для того чтобы ускорить процесс демаркации белорусско-украинской границы, осуществлять его будут одновременно несколько бригад на разных участках.

Как сообщил начальник управления делимитации и демаркации государственной границы Государственного пограничного комитета Беларуси Александр Архипов, белорусско-украинская граница имеет ряд особенностей.

«Прежде всего, она никогда раньше не обозначалась. Достаточно протяженная, она тянется более чем на тысячу километров по рекам, болотам, лесам. Самый сложный участок – Полесский радиационный заповедник, который тянется на сотни километров по территории двух стран. Слабо развита дорожная сеть, мало населенных пунктов», - цитирует Архипова «Народная газета».

По его информации, на самом первом этапе демаркации геодезисты обеих стран должны будут перенести границы с карты, на которую она сейчас нанесена, на местность.

«И это будет самая сложная работа. Надлежит согласовать места установки каждого пограничного знака, каждого поворота границы и тому подобное. После этого будет проще, последуют изыскательские, строительно-монтажные работы», - отметил Архипов.

«Что касается зоны отчуждения, то там совместно с украинскими коллегами будут проведены исследования, в ходе которых определятся санитарно-гигиенические правила и нормы для проведения необходимых работ, чтобы не пострадали люди, которым надлежит выполнить работы по демаркации. Исследования начнутся весной будущего года», - сказал Архипов.

Он также отметил, что в работе по демаркации границы, которая осуществляется за счет бюджетов двух государств, стороны рассчитывают на финансовую международную помощь.

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«Ведь установка четких границ и поддержание на них контроля и порядка – это прямые инвестиции в безопасность Евросоюза», - подчеркнул Архипов.

Напомним, что 13 ноября состоялась официальная церемония открытия первого пограничного знака на украинско-белорусской государственной границе в районе точки стыка государственных границ Беларуси, Украины и России «Курган Дружбы» (Гомельская область, Добрушский район).

В церемонии открытия приняли участие министры иностранных дел Украины и Беларуси Леонид Кожара и Владимир Макей.

Справка УНИАН. Установление первого пограничного знака и начало демаркационных работ на государственной границе стали результатом непосредственных договоренностей президентов Украины и Республики Беларусь. В частности, 18 июня 2013 года во время официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину был подписан протокол об обмене ратификационными грамотами Договора между Украиной и Республикой Беларусь «О государственной границе» от 12 мая 1997 года. На сегодняшний день проведено два заседания Совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии (24-25 сентября и 5-7 ноября 2013 года), в рамках которых состоялось обсуждение и согласование основных параметров демаркационного процесса.

1 октября 2013 года начат вынос линии украинско-белорусской государственной границы на местность, в частности, проведены работы по подготовке к установлению первого пограничного знака на стыке государственных границ Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации.

Протяженность государственной границы Украины и Республики Беларусь составляет 1084,2 км.