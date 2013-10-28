СМИ: Россия отгораживается от Украины колючей проволокой (видео)

Подобные сооружения появились, в частности, в Луганской области. Когда именно это произошло, не уточняется. В сообщении подчеркивается, что инициатива россиян не обрадовала местных жителей, которые ранее практически беспрепятственно пересекали границу. Дело в том, то у многих украинцев в приграничных селах (с российской стороны) живут близкие родственники, добраться к которым теперь стало значительно сложнее, сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал ИРТА.

По данным телеканала, ранее РФ и Украина договорились о создании упрощенного пропускного пункта (для жителей приграничных районов) в Луганской области, однако проект так и не был реализован из-за нехватки финансирования.

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Как отмечает «Центр транспортных стратегий», изменение ситуации в пограничной зоне может быть связано с намерением официального Киева подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Россия ранее неоднократно критиковала эти планы, предлагая Украине стать полноправным членом Таможенного союза (в котором она в настоящее время имеет статус наблюдателя).

Протяженность сухопутной российско-украинской границы составляет более двух тысяч километров. Соглашение о ее демаркации министры иностранных дел двух стран подписали 17 мая 2010 года в Киеве. В ноябре 2012-го вблизи автомобильного пункта пропуска Сеньковка Черниговской области был установлен первый пограничный столб.