Врадиевское дело: Дрыжаку стало плохо в суде, ему вызвали скорую

Как передает корреспондент УНИАН, два работника бригады скорой медицинской помощи зашли в зал судебных заседаний для оказания помощи подсудимому капитану милиции Евгению Дрыжаку.

О том, что плохо стало Дрыжаку, сообщил адвокат подсудимого Михаила Кудринского Григорий Гузь.

"Дрыжак весь бледный", - сказал Гузь.

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Прибывшие медики скорой помощи констатировали у подсудимого Евгения Дрыжака вегето-сосудистую дистонию и повышенное давление.

Об этом журналистам сообщил медик бригады скорой после того, как вышел из суда.

По словам медработника, пациенту сделали инъекцию и его состояние нормальное. Дрыжак остался в зале заседаний.

Медик не знает, продолжится ли сегодня судебное заседание.

Адвокат Дрыжака Владимир Клименко заявил журналистам, что его подзащитный, находясь в следственном изоляторе, жаловался на самочувствие.

"Боли систематические, головокружения и все прочее. Вот сегодня он мне сказал, что неоднократно вызывал врача, к нему не подходят, медицинскую помощь не оказывают", - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, представитель государственного обвинения прокурор Наталья Высоцкая сегодня подала в суд ходатайство о продлении четырем подозреваемым по "врадиевскому делу" меры пресечения в виде ареста на два месяца. В настоящее время срок ареста подозреваемых заканчивается 25 ноября.

Защитник Михаила Кудринского просил суд об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест.