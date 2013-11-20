Жители Врадиевки пикетируют суд в Николаеве

В Николаеве более 20 жителей Врадиевки пикетируют Апелляционный суд Николаевской области, в здании которого Первомайский городской районный суд проводит заседание по "врадиевскому делу", с требованием приговорить обвиняемых к пожизненному заключению.

Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета скандируют "пожизненное" и держат в руках таблички с призывами: "Мерзавцев за решетку", "Пожизненное оборотням в погонах" и "Врадиевка ждет".

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Пикетчики говорят, что их мнение поддерживает вся Врадиевка.

"Вся Врадиевка говорит нам: просите, добивайтесь", - сказала журналистам жительница поселка Татьяна Чернега.

По ее словам, они проводят пикеты, поскольку сомневаются в объективном решении суда.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рабиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.

На последнем заседании, 12 ноября, гособвинение предоставило все материалы в суд и, если защита не будет вносить новые ходатайства, то суд должен перейти к прениям.