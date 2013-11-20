В Харькове переименовали площадь Розы Люксембург

Как передает корреспондент УНИАН, большинство депутатов Харьковского городского совета сегодня, 20 ноября, во время сессии проголосовали за переименование площади Розы Люксембург и возвращение площади прежнего названия – Павловская.

Решение было принятое «с целью возрождения исторических традиций и воссоздания историко-культурной среды Харькова». Рекомендацию переименовать площадь также дала Городская топонимическая комиссия.

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Разработчики решения ожидают, что переименование «позволит предпринять еще один шаг к возрождению традиций и воссозданию исторического лица Харькова». Кроме этого, они отметили, что реализация этого решения «не повлечет дополнительных расходов из бюджета Харькова».

Представители коммунистической партии не поддержали предложение о переименовании площади Розы Люксембург.

Перед началом сессии городского совета сторонники Коммунистической партии Украины под стенами мэрии провели пикет, во время которого призывали Харьковского городского председателя Геннадия Кернеса не изменять название площади, а больше уделить внимания проблемам ЖКХ города.

Около 30 активистов держали флаги КПУ и транспаранты с надписями «Нет - переименованиям улиц и площадей», «Бюджет города - на обслуживание ЖКХ. Нет - переименованиям», «Кернес, борись с ямами, а не с названиями».