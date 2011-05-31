В Одессе переименуют площадь Независимости
Украинцы возмущены русификаторством
Руководство Одесского горсовета намерено переименовать площадь Независимости, сообщил сегодня на брифинге первый заместитель городского председателя Сергей ЧЕРНЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.ЧЕРНЕНКО, «вопрос о переименовании одной из центральных городских площадей должен был рассматриваться уже на сегодняшнем исполкоме горсовета, но был снят с обсуждения – проект решения отправлен на доработку».
Первый вице-мэр уточнил, что руководство города планирует переименовать площадь Независимости в площадь им. Бориса Деревянко в честь редактора газеты «Вечерняя Одесса», погибшего 14 лет назад от пули киллера. Дело в том, добавил он, что «Б.Деревянко работал в районе нынешней площади Независимости (до провозглашения государственной независимости Украины именовалась площадью 50-летия СССР - УНИАН). И я считаю, что будет нормально и правильно, если эта площадь будет переименована в честь Б.Деревянко, а существующую площадь им. Б.Деревянко (бывшая площадь Конституции СССР - УНИАН) - в площадь Независимости».
Напомним, 11 августа 1997 года редактор «Вечерней Одессы» Б.Деревянко был застрелен наемным убийцей, который был задержан и осужден. Заказчика преступления до сих пор не нашли.
В 1999 году Одесский горсовет, возглавляемый тогда Русланом БОДЕЛАНОМ, принял решение переименовать площадь в честь Б.Деревянко.
Как сообщал УНИАН, руководство Одесской мэрии также планирует переименовать улицу Затышну в Уютную, улицу Скисну – в Косвенную, улицу Ивана и Юрия Лип в микрорайоне Ближние Мельницы - в улицу Федора Пишенина. Это вызвало волну протестов горожан против откровенно русификаторской политики нынешнего мэра Алексея КОСТУСЕВА, родившегося в Сахалинской области России, но упорно именующего себя «коренным одесситом».
В частности, газета «Свободная Одесса» расценила эти намерения «как начало ползущей насильственной русификации Одессы и попытку немногих пророссийски настроенных дельцов одесской власти, волею случая оказавшихся у руля, вытравить из Одессы ее украинские корни».
«Они видят ее исключительно русскоязычным городом и в угоду своим московским хозяевам стремятся действительно причесать ее на малороссийский манер. А еще пытаются навязать одесситам мысли на идеологические темы, дабы отвлечь их внимание от действительно насущных вопросов - тарифов и цен, которыми власть пытается окончательно задушить население… И свою организационную и административную ущербность пытаются прикрыть фиговым листком из красных знамен, георгиевских ленточек и советских песен», - резюмирует газета «Свободная Одесса».
В обнародованном недавно заявлении интеллигенции Одессы, в том числе двадцати наиболее авторитетных одесских ученых-историков, отмечается, что «действия ряда одесских политиков идут вразрез с декларациями Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и подрывают основы его политики в отдельных областях страны, потому что прямо порождают недоверие к искренности этих деклараций». Авторы заявления выражают убеждение, что «ни один украинский топоним, памятник, мемориальная доска в Одессе не должны быть отменены!».