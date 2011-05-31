В Одессе переименуют площадь Независимости

Руководство Одесского горсовета намерено переименовать площадь Независимости, сообщил сегодня на брифинге первый заместитель городского председателя Сергей ЧЕРНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.ЧЕРНЕНКО, «вопрос о переименовании одной из центральных городских площадей должен был рассматриваться уже на сегодняшнем исполкоме горсовета, но был снят с обсуждения – проект решения отправлен на доработку».

Первый вице-мэр уточнил, что руководство города планирует переименовать площадь Независимости в площадь им. Бориса Деревянко в честь редактора газеты «Вечерняя Одесса», погибшего 14 лет назад от пули киллера. Дело в том, добавил он, что «Б.Деревянко работал в районе нынешней площади Независимости (до провозглашения государственной независимости Украины именовалась площадью 50-летия СССР - УНИАН). И я считаю, что будет нормально и правильно, если эта площадь будет переименована в честь Б.Деревянко, а существующую площадь им. Б.Деревянко (бывшая площадь Конституции СССР - УНИАН) - в площадь Независимости».

Напомним, 11 августа 1997 года редактор «Вечерней Одессы» Б.Деревянко был застрелен наемным убийцей, который был задержан и осужден. Заказчика преступления до сих пор не нашли.

В 1999 году Одесский горсовет, возглавляемый тогда Русланом БОДЕЛАНОМ, принял решение переименовать площадь в честь Б.Деревянко.

Как сообщал УНИАН, руководство Одесской мэрии также планирует переименовать улицу Затышну в Уютную, улицу Скисну – в Косвенную, улицу Ивана и Юрия Лип в микрорайоне Ближние Мельницы - в улицу Федора Пишенина. Это вызвало волну протестов горожан против откровенно русификаторской политики нынешнего мэра Алексея КОСТУСЕВА, родившегося в Сахалинской области России, но упорно именующего себя «коренным одесситом».

В частности, газета «Свободная Одесса» расценила эти намерения «как начало ползущей насильственной русификации Одессы и попытку немногих пророссийски настроенных дельцов одесской власти, волею случая оказавшихся у руля, вытравить из Одессы ее украинские корни».

«Они видят ее исключительно русскоязычным городом и в угоду своим московским хозяевам стремятся действительно причесать ее на малороссийский манер. А еще пытаются навязать одесситам мысли на идеологические темы, дабы отвлечь их внимание от действительно насущных вопросов - тарифов и цен, которыми власть пытается окончательно задушить население… И свою организационную и административную ущербность пытаются прикрыть фиговым листком из красных знамен, георгиевских ленточек и советских песен», - резюмирует газета «Свободная Одесса».

В обнародованном недавно заявлении интеллигенции Одессы, в том числе двадцати наиболее авторитетных одесских ученых-историков, отмечается, что «действия ряда одесских политиков идут вразрез с декларациями Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и подрывают основы его политики в отдельных областях страны, потому что прямо порождают недоверие к искренности этих деклараций». Авторы заявления выражают убеждение, что «ни один украинский топоним, памятник, мемориальная доска в Одессе не должны быть отменены!».