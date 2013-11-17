В Одессе спасли двух пропавших в море рыбаков
13:13, 17 ноября 2013Общество
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В Одессе спасли двух рыбаков, пропавших в море накануне.
Рыбаки на днях пропали в Черном море
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, одного из мужчин, 1950 года рождения, спасли отдыхающие. Состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.
Второго рыбака, 1953 года рождения, спасла группа спасателей Аварийно-спасательной службы Приморского района г. Одесса в составе четырех человек, которые на моторной лодке добрались до мужчины, подняли его на борт и доставили на берег.
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Рыбак госпитализирован в тяжелом состоянии с диагнозом «переохлаждение» в Городскую клиническую больницу № 9 г. Одесса.
Происшествие находилось на контроле ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
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