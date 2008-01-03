Моряка с затонувшего судна нашли живым, но на борт поднять не могут

В Азовском море обнаружены три моряка судна «Ванесса» в спасательных жилетах без признаков жизни, один моряк в гидрокостюме – с признаками жизни, но в связи с сильным волнением моря людей поднять на борт пока невозможно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины.

Согласно информации МЧС, сегодня в 1.45 поступило сообщение о том, что в 1.35 в южной части Азовского моря из-за сложных погодных условий (ветер юго-восточный до 22 м/с, волнение моря 5-6 баллов) в 36 километрах к северу от крымского мыса Хрони претерпел бедствие теплоход «Ванесса» (флаг Болгария). Длина судна - 80 м, ширина – 14 м, водоизмещение - 3115 тонн, груз - металлопрокат (сталь) 2935,5 тонн, экипаж – 10 человек и один лоцман из МРКП ГП «Дельта-лоцман».

Судно вышло из порта Бердянск в 10.35 2 января. На нем ветром сорвало 70 метров фальшборта, воздушные гуси второго и третьего балластных танков. Сегодня в 2.00 из судна был передан сигнал «бедствия». На место был направлен теплоход «Тегусигальпа» (флаг - Белиз). В 2.20 с „Ванессой” была потеряна связь. В 3.00 из российского порта Кавказ к месту происшествия вышли морские буксиры «Капитан Задорожный» и «Посейдон», а в 3.40 из порта Темрюк - морской буксир «Меркурий».

Согласно информации оперативного дежурного Керченской пограничной комендатуры, по состоянию на 4.00 3 января теплоход «Ванесса» на вызовы по радиосвязи не отвечал, с теплоходу «Тегусигальпа» аварийное судно средствами радиолокации и визуально не наблюдалось. В 4.30 буксиры «Капитан Задорожный» и «Посейдон» стали возвращаться к месту своего базирования, а теплоход «Тегусигальпа» и буксир «Меркурий» продолжили поиск аварийного судна и спасательных средств, на которых, возможно, спаслись члены экипажа.

В 4.53 была получена информация от российского центра «Аэронавигация» о аварийном срабатывании по системе «Коспас-Сарсат» и предоставлены координаты аварийного буя, которые практически совпадают с координатами аварийного судна.

В 6.05 теплоход «Тегусигальпа» обнаружил четырех членов экипажа «Ванессы»: с его борта наблюдаются три человека в спасательных жилетах без признаков жизни, один в гидрокостюме – с признаками жизни. В связи с сильным волнением моря людей поднять на борт пока невозможно.

В аэропорту Симферополя в готовности к проведению воздушного поиска находится вертолет Ми-8 МЧС Украины. В Керчи подготовлен к выходу в район чрезвычайной ситуации теплоход «Нептуния» предприятия «Инфлот-Универсал».

В Кризисном зале МЧС во главе с первым заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимиром АНТОНЦЕМ работает опергруппа Государственной специализированной аварийно-спасательной службы на водных объектах Украины. Координацию действий сил и средств, задействованных в поисково-спасательной операции, осуществляет Керченский Морской координационный аварийно-спасательный центр.