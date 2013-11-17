На Запорожской АЭС отключили первый энергоблок

Запорожская атомная электростанция сегодня отключила первый энергоблок для ремонта электротехнического оборудования, сообщили УНИАН в пресс-службе станции.

«17 ноября 2013 года в 00 часов 01 минуту энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения текущего ремонта на электротехническом оборудовании, который по плану продлится до 27 ноября 2013 года», - говорится в сообщении.

В настоящий момент в работе находятся 4 энергоблока суммарной мощностью 3960 МВт.

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Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.