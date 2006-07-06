Верховная Рада сегодня будет работать, пока не будет избран ее председатель
16:29, 06 июля 2006Политика
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"За" проголосовали 233 из 433 народных депутатов
Верховная Рада поддержала предложение о сегодняшней работе парламента до тех пор, пока не будет избран председатель ВР.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Не голосовали в полном составе фракции БЮТ и «Наша Украина». От фракции СПУ проголосовали 28 депутатов «за» из 33.
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