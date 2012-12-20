На Запорожской АЭС неожиданно отключился третий энергоблок

Как сообщили УНИАН в информационном центре Запорожской атомной станции, «20 декабря 2012 г. в 08 47 энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от сети действием защиты. Причины отключения выясняются».

По данным пресс-центра, реакторная установка находится на 10% уровне мощности.

На ЗАЭС заявляют, что «радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС».