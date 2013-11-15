В Киевской области пьяный хулиган избил милиционера

14:29, 15 ноября 2013
Общество
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В Сквире Киевской области пьяный хулиган избил сотрудника милиции. Милиционер получил многочисленные повреждения.

Дебошир дважды ударил милиционера в лицо / Фото: news.flp.ua

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Установлено, что в милицию поступило сообщение от администратора супермаркета о том, что неизвестный мужчина хулиганит в помещении магазину. Милиционеры, приехавшие на место происшествия, пытались урезонить мужчину. Однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он на требования правоохранителей не отреагировал. И, как утверждают в прокуратуре, набросился на одного из милиционеров, нанеся ему удар кулаком в лицо.

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«В дальнейшем молодчика доставили в Сквирскую центральную районную больницу для установления степени алкогольного опьянения. В ходе медицинского осмотра дебошир вновь ударил правоохранителя головой в лицо», -говорится в сообщении.

Милиционер получил многочисленные повреждения, подчеркнули в прокуратуре.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины, то есть преднамеренное причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа при исполнении этим работником служебных обязанностей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок

Прокуратура Сквирского района осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту избиения работника милиции.

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