Опальный экс-депутат Марков в грубой форме отказался от анализа крови

У экс-депутата Игоря Маркова, который находится в изоляторе временного содержания, в Киеве, пытались сделать забор крови.

"Игорь Олегович отказал в грубой форме потому, как не считает нужным сотрудничать с фальсификаторами", - сообщил в комментарии "Сегодня" адвокат политика Александр Казарновский.

По словам адвоката, к Маркову пришел молодой следователь, которого раньше никто не видел, без медсестры, понятых и адвоката, и потребовал сдать кровь.

"Я думаю, у него хотят взять кровь, чтобы побрызгать нею на вещдоки и обвинить Игоря Олеговича в каких-то преступлениях. Против него уже сфабриковали два дела - хулиганство и фальсификации на выборах, используя кровь подследственного, его могут обвинить как в очередном хулиганстве, так и пришить ему, например, убийство", - убежден Казарновский.