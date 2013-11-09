Квартиры нескольких сторонников экс-депутата Маркова обыскали

В Одессе вчера вечером прошли обыски в квартирах 4 сторонников арестованного лишенного мандата депутата Верховной Рады Игоря Маркова. Об этом сообщила пресс-служба партии «Родина», лидером которой является Марков.

Согласно сообщению, обыски прошли у участников событий под зданием Главного управления МВД в Одесской области ночь с 22 на 23 октября.

«Обыски прошли у депутата Одесского горсовета от партии «Родина» Сергея Бовбалана, депутата областного совета Константина Гринченко, активиста «Родины» Геннадия Данько, который в настоящее время находится в СИЗО, и активиста «партии Сталина» Валентина Дорошенко», - заявили в пресс-службе.

Как в ней утверждают, милиционеры искали материалы, подтверждающие участие указанных людей «в событиях под облУВД в ночь с 22 на 23 октября».

Как уточнили в «Родине», Бовболан является фигурантом в деле, возбужденном милицией по факту нарушения общественного порядка в ночь с 22 на 23 октября во время митинга и штурма админздания областного УВД при задержании Маркова.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 8 ноября, в Одессе прошел обыск в квартире кандидата в депутаты Верховной Рады, временно исполняющего обязанности руководителя партии «Родина» Вадима Савенко. Валентин Дорошенко и Константин Гринченко - под домашним арестом, Геннадий Данько – содержится под стражей.

Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ. 22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. До самого утра сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью правоохранителям с боем удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца. 31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.