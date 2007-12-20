Киевсовет принял к рассмотрению проект бюджета столицы на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, консолидированный (с учетом показателей районов города - УНИАН) бюджет Киева на следующий год предусматривается в объеме около 24 млрд. грн., а чистый бюджет города – 20 млрд. грн.

Соответствующее решение было принято сегодня на сессии Киевского городского совета и его поддержали 100 из 103 присутствующих на заседании депутатов.

Проектом решения «О бюджете Киева на 2008 год» предусматривается получить поступления в консолидированный бюджет города в объеме 23 млрд. 605 млн. грн., при этом расходы будут составлять 24 млрд. 880 млн. грн. В то же время соответствующие показатели исключительно городского бюджета составляют 20 млрд. 397 млн. грн. и 20 млрд. 796 млн. грн.

Во время презентации проекта бюджета столицы-2008 начальник Главного финансового управления КГГА Виктор ПАДАЛКА отметил, что по сравнению с 2007 годом объем доходов общего и специального фондов бюджета Киева увеличивается в 1,5 раза. В частности, специальный фонд в 2007 году составил 4 млрд. 860 млн., а в 2008 году предусматривается в объеме 7 млрд. 450 млн. грн. В.ПАДАЛКА отметил, что аналогичная динамика роста - и в расходах бюджета Киева.

По его словам, бюджет-2008 является более социально направленным, чем нынешний, и объем расходов на социальные программы предусмотрено увеличить на 1 млрд. 845 млн. грн.

По его данным, крупнейшим источником доходов общего фонда бюджета Киева является налог с доходов физических лиц – 11 млрд. 265 млн. грн., который составляет свыше 80% поступлений общего фонда бюджета города без учета субвенций или в почти 1,5 раза больше ожидаемых поступлений от налога в этом году.

Также В.ПАДАЛКА сообщил, что ожидается получить поступления от платы за землю в объеме 1 млрд. 656 млн. грн., что в 2,3 раза больше, чем в 2007 году. В 1,8 раза увеличиваются поступления целевых фондов от ожидаемых в текущем году и они будут составлять 2 млрд. 513 млн. грн.

Что касается расходов бюджета Киева на 2008 год В.ПАДАЛКА отметил, что в них сделаны акценты на формирование фондов заработной платы, а также социальную защиту населения, а также значительно увеличены расходы на медицинские заведения, в частности, что касается питания больных и медикаментозного обеспечения.

По его словам, в частности, расходы на помощь малообеспеченным слоям населения предусматриваются в объеме 262 млн. грн.

В.ПАДАЛКА добавил, что к социальной защите также можно отнести расходы городского бюджета, связанные с несоответствием действующих тарифов на жилищно-коммунальные услуги и перевозки пассажиров. В составе этих расходов предусмотрена дотация жилищному хозяйству города в размере 608 млн. грн., из которых на возмещение разницы в себестоимости услуг и тарифов будет направлено 335 млн. грн. (включает компенсацию по тарифам на водоснабжение, тепло и водоотвод). Кроме того, за счет субвенции из государственного бюджета предусматриваются расходы на покрытие убытков предприятий, которые производят и поставляют тепловую энергию для населения, которые возникли еще в 2006 году в связи с повышением цены на природный газ – это 136 млн. грн.

Таким образом, как отметил В.ПАДАЛКА, общая сумма компенсации и дотации органам жилищного хозяйства, «Киевэнерго», Дарницкой ТЭЦ и «Киевводоканала» составляет 745 млн. грн., что также является социальной защитой населения.

Отдельно предусматривается выделение 157 млн. грн. для компенсации убытков «Киевпасстранса» и Киевского метрополитена, учитывая, что действующие тарифы не соответствуют экономически обоснованным.

В.ПАДАЛКА также сообщил, что на капитальные вложения в проекте бюджета Киева предусмотрены расходы в объеме 5 млрд. 313 млн. грн. Еще 1 млрд. 378 млн. грн. предусмотрено в проекте госбюджета-2008 для Киева с целью реализации мероприятий по подготовке к Евро-2012, что также учтено в расходах бюджета города.

По словам В.ПАДАЛКИ, бюджет на следующий год столицы, который предложен к рассмотрению депутатов, «напряженный и по поступлениям, и по расходам». Он также отметил, что на сегодняшний день неизвестны контрольные показатели Киева, которые должны поступить, исходя из государственного бюджета Украины, который еще не утвержден в парламенте.

В.ПАДАЛКА обратился к городским депутатам с просьбой быстрее подать все свои замечания и предложения к наработанному проекту бюджета с тем, чтобы утвердить его до Нового года.

Как было решено на сессии Киевсовета, на будущей неделе проект бюджета города предусматривается опять рассмотреть и, возможно, даже утвердить. В случае необходимости после получения контрольных показателей после утверждения госбюджета в него будут внесены коррективы и утверждены изменения.