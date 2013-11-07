Польская PGNIG хочет продолжить сотрудничество с "Нафтогазом Украины"

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG хочет найти "новую формулу сотрудничества" с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины", с которым вчера договорилась разорвать первый в современной истории компании контракт на поставку газа.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польской компании, отвечая на запрос агентства.

"В обеих компаниях были созданы специальные группы, заданием которых является разработка новой формулы сотрудничества в текущих рыночных условиях", - отметили в компании.

PGNIG объяснил расторжение подписанного в октябре 2004 года контракта на поставку газа в Польшу невыгодностью такого импорта.

"В частности, изменился экономический смысл продолжения сотрудничества в условиях, предусмотренных соглашением. Стоит отметить, что они (условия поставок) были согласованы между сторонами 10 лет тому назад в других, существенно отличающихся рыночных условиях", - отметили в компании, напомнив, что в конце октября текущего года PGNIG начала тестировать возможность поставок газа в Украину.

"В связи с этим стороны решили расторгнуть раньше времени этот договор", - отметили в PGNIG.

В тоже время пресс-служба оставила без ответа вопрос УНИАН о том, компенсировал ли "Нафтогаз Украины" невыполнение контракта и почему не была реализована поставка 90 млн кубометров в 2011 году, когда в Украине было изменено законодательство, позволяющее экспорт добытого в стране газа.

В компании добавили, что в Украине еще действует таможенная пошлина на экспорт газа в размере 35%, которую отменила Верховная Рада Украины, но соответствующий закон еще не подписал глава государства.

В июне 2011 года правительство Украины утвердило баланс импорта/экспорта газа, согласно которому в Польшу должно было быть поставлено в этом году 90 млн кубометров газа.

По данным PGNIG, которыми располагает УНИАН, в 2011 году поставки газа в страну по контракту с "Нафтогазом" должны были увеличиться до 168 млн кубометров газа с 9 млн кубометров в 2010 году (по польской методологии расчета).

Как сообщал УНИАН, 6 ноября PGNIG сообщил в биржевом сообщении о расторжении договора о поставках газа в приграничные с Украиной районы Польши (около Грубешова), объяснив это тем, что "Нафтогаз Украины" перестал выполнять этот контракт из-за изменений национального законодательства, которое запрещало экспорт добытого в Украине газа.

В конце октября PGNIG подписал контракт с украинской частной компанией "ДТЭК Трейдинг" на тестовые поставки газа в Украину, объемом до 3,5 млн кубометров в сутки в течение нескольких дней, отметив, что рассмотрит возможность постоянных таких поставок.

Украина с ноября 2012 года впервые в истории начала покупать газ в Европе, отмечая, что он обходиться ей дешевле, чем по прямому контракту с "Газпромом" и первой страной, через которую начали реализоваться эти поставки, стала Польша.

В 2011 году представители PGNIG заявляли о намерении добиться возобновления поставок газа по этому контракту, отмечая, что надеются решить этот вопрос "полюбовно" - без подачи иска в суд.

Польша, которая ежегодно потребляет около 15-16 млрд кубометров газа, более 10 млрд покупает у России.