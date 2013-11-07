Синоптики прогнозируют Украине теплую зиму

Наступающая зима будет теплее предыдущей, хотя возможны сильные снегопады, но не аномальные, как в марте этого года в Киеве. Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, пишут "Вести".

Также Кульбида отметил, что прогнозы не всегда бывают точными.

"Есть сложные уравнения, которые синоптики используют при расчетах. Но на погоду влияют тысячи разнообразных факторов, и описать их в математических моделях можно только до определенной черты. Прогноз на завтра точен примерно на 95%, прогноз на 2–3 дня менее точен, на 3–5 дней — еще менее точен", - сказал он.

Синоптик прогнозирует Украине теплую зиму.

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"Мой опыт говорит, что эта зима будет теплее предыдущей. Возможны сильные снегопады, но не думаю, что они будут такими же обильными, как в марте этого года в Киеве. Аномалии обычно не повторяются, погода в этом году приготовила нам что-то новое", - отметил Кульбида.

Как сообщал УНИАН, синоптики отметили, что чрезвычайно теплый и сухой ноябрь, который является необычным для Украины, стал, скорее, нормой, чем аномалией. И продержится такая погода до конца месяца.