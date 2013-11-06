На Винниччине подростки выбивали из пенсионеров деньги на водку





В Тульчинском районе Винницкой области работники милиции вчера ночью задержали трех подростков, которые в поисках денег на водку в селе Михайловка нападали на одиноких пожилых людей.

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Жертвами нападающих стали 64-летняя женщина и 68-летний мужчина. Ночью злоумышленники проникли в дом пенсионерки и, ударив ее несколько раз, начали требовать добровольно отдать деньги. Чтобы женщина поторопилась, один из нападающих взял со стола нож и начал угрожать расправой. В конечном счете разбойники перевернули все в доме и, не найдя денег, ушли ни с чем.

В дому 68-летнего пенсионера воры попали через окно, разбив оконное стекло. Чтобы мужчина их не узнал, нападающие на головы надели чулки. Пожилого человека они связали ремнями, избили и начали душить, требуя деньги. В результате, забрав последние 75 гривень, парни ушли, а чтобы пенсионер не позвонил в милицию, из его мобильного забрали SIM-карту. Своих обидчиков пожилой мужчина узнал по голосу, ведь летом они помогали ему по хозяйству, за что получали плату. Развязав на себе все ремни, пенсионер сразу пошел к соседям вызывать милицию.

В течение двух часов троицу нападающих работники милиции задержали в лесопосадке, где они обустроили логово, и доставили в райотдел. Ими оказались 15, 16, и 19-летние местные жители. Свой поступок задержанные объяснили тем, что им необходимы были деньги на водку.

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Самый младший из нападающих из многодетной семьи. Директор школы характеризует его с положительной стороны. Рассказывает, что мальчик активно участвует в жизни школы, занимается спортом, но легко поддается влиянию посторонних лиц.

Двое других задержанных – родные братья. Старший из них уже неоднократно попадал в поле зрения милиции за совершение краж.

Следственным отделом милиции по фактам разбойных нападений на пенсионеров с проникновением в жилье начаты уголовные производства по ч.3 ст. 187 УКУ(разбой).

За такое преступление предусмотрено наказание от 7 до 12 годов заключения.