500 милиционеров, гаишников и военных ищут в Сумах убийцу пенсионерок

В Сумах за последнюю неделю были практически одинаково убиты две пенсионерки. Вся милиция Сум, гаишники и даже солдаты из местной воинской части переведены на усиленный режим патрулирования города. От обычных нападений эти два случая отличает то, что у женщин налетчики либо налетчик не забрал ни денег, ни золотых украшений. Кроме того, обоих жертв объединяет то, что они — преклонного возраста и были убиты на окраинах Сум.

«Первая пенсионерка убита близ дачного кооператива, вторая поступила в реанимацию из подъезда дома, а спустя пять часов умерла в больнице, — рассказала «Сегодня» спикер сумской облмилиции Эльвира Биганова. — Милиция круглосуточно патрулирует город, задействована и ГАИ, и госслужба охраны, и воинская часть, всего около 500 человек. Уже составлен фоторобот (благодаря показаниям сумчан, видевших подозрительного мужчину)». В МВД пока не подтверждают, но и не опровергают, что почерк убийцы был одинаковым.

Как рассказали источники в правоохранительных органах, одна из убитых — 73-летняя Варвара Дмитренко. Ее соседи из дома по улице Римского-Корсакова нам рассказали, что после ЧП настолько напуганы, что теперь их настораживают даже те, кто ошибается номером телефона. «Она была обычной спокойной старушкой, приветливой, у нас с ней был общий интерес — наши огороды. Сейчас весь подъезд в шоке!» — рассказала соседка убитой.

В облмилиции заявляют, что говорить о серийных преступлениях одного и того же человека пока нельзя, но уточняют, что в Сумах специально для пенсионеров открыты спецкурсы, на которых учат, как спастись от преступника.