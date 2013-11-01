С 1 ноября украинцы могут открыть бизнес и проставить апостиль по почте
С 1 ноября граждане Украины смогут получать административные услуги, которые предоставляет Государственная регистрационная служба, через любое отделение «Укрпочты».
Это стало возможным благодаря реализации программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденной Президентом Виктором Януковичем.
Цель проекта «Административные услуги: упрощенный доступ через почту» – максимально упростить процедуру получения административных услуг, которые предлагает Укргосреестр. А поскольку «Укрпочта» насчитывает более 13 тысяч отделений, включая передвижные отделения почтовой связи, админуслугами смогут воспользоваться жители даже самых отдаленных городов и сел Украины.
Таким образом, украинцы смогут через почту получить самые распространенные виды административных услуг. Среди них – государственная регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, проставление апостиля на официальных документах, получение выписок из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
По мнению Первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, это нововведение крайне важно для Украины. «Уверен, что оно будет очень полезным. И наши граждане смогут почувствовать на себе заботу государства об их свободном времени и средствах. Надеюсь, уже через несколько месяцев мы получим от людей обратную связь - как это событие повлияло на их жизнь», - подчеркнул он.
А глава Государственной регистрационной службы Украины Дмитрий Ворона отметил, что для реализации проекта была проведена очень кропотливая и значительная работа. «Мы осуществили обучение 20 000 сотрудников «Укрпочты», которые работают в более чем 13 000 отделений по всей территории Украины. Из них более 10 тысяч – это отделения в сельской местности. Там работают люди, которые смогут приблизить наши услуги к гражданам. Поэтому мы пошли на этот шаг сознательно, чтобы сделать наши услуги доступными каждому».
В свою очередь генеральный директор «Укрпочты» Константин Кривенко добавил, что партнёрство с Государственной регистрационной службой – стратегически важно для этого предприятия. Ведь оно позволяет сделать административные услуги более доступными и комфортными для людей: «Благодаря огромной сети отделений национального оператора, каждый гражданин может воспользоваться административными услугами через почту. Теперь жителям сельской местности не нужно ехать в райцентр для оформления услуг Укргосреестра».
Как утверждают разработчики, проект был подготовлен на основе практик развитых стран Европы – Великобритании, Италии, Ирландии, Словении и др. А с целью его запуска еще 18 июля 2013 года был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве еще между Государственной регистрационной службой и «Укрпочтой», а 25 сентября - Регламент о взаимодействии.