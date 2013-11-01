С 1 ноября украинцы могут открыть бизнес и проставить апостиль по почте

Это стало возможным благодаря реализации программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденной Президентом Виктором Януковичем.

Цель проекта «Административные услуги: упрощенный доступ через почту» – максимально упростить процедуру получения административных услуг, которые предлагает Укргосреестр. А поскольку «Укрпочта» насчитывает более 13 тысяч отделений, включая передвижные отделения почтовой связи, админуслугами смогут воспользоваться жители даже самых отдаленных городов и сел Украины.

Таким образом, украинцы смогут через почту получить самые распространенные виды административных услуг. Среди них – государственная регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, проставление апостиля на официальных документах, получение выписок из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

По мнению Первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, это нововведение крайне важно для Украины. «Уверен, что оно будет очень полезным. И наши граждане смогут почувствовать на себе заботу государства об их свободном времени и средствах. Надеюсь, уже через несколько месяцев мы получим от людей обратную связь - как это событие повлияло на их жизнь», - подчеркнул он.

А глава Государственной регистрационной службы Украины Дмитрий Ворона отметил, что для реализации проекта была проведена очень кропотливая и значительная работа. «Мы осуществили обучение 20 000 сотрудников «Укрпочты», которые работают в более чем 13 000 отделений по всей территории Украины. Из них более 10 тысяч – это отделения в сельской местности. Там работают люди, которые смогут приблизить наши услуги к гражданам. Поэтому мы пошли на этот шаг сознательно, чтобы сделать наши услуги доступными каждому».

В свою очередь генеральный директор «Укрпочты» Константин Кривенко добавил, что партнёрство с Государственной регистрационной службой – стратегически важно для этого предприятия. Ведь оно позволяет сделать административные услуги более доступными и комфортными для людей: «Благодаря огромной сети отделений национального оператора, каждый гражданин может воспользоваться административными услугами через почту. Теперь жителям сельской местности не нужно ехать в райцентр для оформления услуг Укргосреестра».

Как утверждают разработчики, проект был подготовлен на основе практик развитых стран Европы – Великобритании, Италии, Ирландии, Словении и др. А с целью его запуска еще 18 июля 2013 года был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве еще между Государственной регистрационной службой и «Укрпочтой», а 25 сентября - Регламент о взаимодействии.