Министры энергетики Украины и РФ не будут обсуждать газовый вопрос на встрече

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь министра энергетики РФ Ольга Голант.

«Сегодня запланирована короткая встреча двух министров в рамках 44-го заседания Электроэнергетического совета СНГ», - сказала Голант.

Отвечая на вопрос УНИАН, будет ли обсуждаться «газовый вопрос», она подчеркнула, что встреча краткая и обсуждение этого вопроса не предусмотрено.

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По ее словам, в ходе заседания будет обсуждаться вопрос сотрудничества в сфере электроэнергетики.

Как сообщал УНИАН, 29 октября российский газовый монополист "Газпром" заявил, что рассмотрит вопрос о переводе Украины на предоплату и что у него есть возможность сделать это немедленно.

Ранее во вторник глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долл. за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В этот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за закупаемый в России газ возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

30 октября Новак заявил, что в вопросе перевода Украины на 100% предоплату поставок российского газа нужно руководствоваться действующим контрактом.