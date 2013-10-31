Пшонка назначил нового прокурора Житомирской области

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины

Согласно сообщению, Шкуро сменил на этом посту Игоря Проценко, которого вчера назначили на должность первого заместителя начальника главного управления Генпрокуратуры.

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Справка УНИАН. Валерий Владимирович Шкуро работает в органах прокуратуры почти 13 лет. За время работы занимал разные руководящие должности в областном аппарате, а также в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Украины, в частности, работал на должности начальника отдела по расследованию особо важных дел управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Главного управления Генеральной прокуратуры, также возглавлял отдел надзора за соблюдением законов в уголовном производстве управления правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Главного управления Генеральной прокуратуры.