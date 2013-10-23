Пшонка назначил своих заместителей
19:37, 23 октября 2013Политика
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Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка назначил первым заместителем генпрокурора Виталия Билоуса, заместителем генерального прокурора - Романа Андреева.
Генпрокурор Виктор Пшонка
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.
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Билоус до этого назначения занимал должность заместителя генерального прокурора, Андреев - должность начальника Главного управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генеральной прокуратуры.
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